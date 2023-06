Anche Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, non si esime dal ricordare Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa: "Per lo sport e la politica è stato un uomo straordinario, è un giorno triste. Ricordi? Ce ne sono tanti, in particolare ricordo un derby quando vincemmo e lui entrò nello spogliatoio per farci i complimenti perché era anche molto sportivo. Ci sono tanti ricordi, perché la mia carriera è quasi tutta legata alla sua presidenza del Milan. Un uomo che ha rappresentato tanto per l'Italia, è un giorno triste".