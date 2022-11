Dopo 17 anni di proprietà, la famiglia Glazer ha annunciato l'intenzione di vendere il Manchester United. Un'altra notizia che sconquassa l'ambiente dei Red Devils, a poche ore dall'ufficialità del divorzio con Cristiano Ronaldo: il gruppo statunitense ha confermato l'intenzione di valutare eventuali offerte per la cessione dello storico club inglese.

Alcune banche, inoltre, sarebbero già state incaricate di svolgere un ruolo di consulenza in quella che potrebbe essere una vera e propria asta internazionale. I Glazer acquistarono il Manchester United nel 2005 per oltre 910 milioni di euro: secondo Sky Sports Uk, un'opzione al vaglio sarebbe quella di non privarsi del 100% delle quote della società - il cui valore ammonterebbe a circa 2,5 miliardi di euro - e di utilizzare una parte del ricavo per la riqualificazione dell'Old Trafford.