La strada verso la Champions League è ancora lunga per le quattro semifinaliste. Tra loro c’è anche il Manchester City, che dovrà vedersela con il Real Madrid prima di capire quale eventualmente l’avversaria a Istanbul tra le due milanesi. Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ha presentato così il match in conferenza stampa: “L’eliminazione dell’anno scorso? Fu tosta come eliminazione dopo aver fatto una buona prova in casa. Al ritorno non siamo stati bravi abbastanza e abbiamo fatto i complimenti al Real Madrid. Non siamo qui per una rivincita, è solo una nuova opportunità per raggiungere la finale e vincere la Champions - ha aggiunto il tecnico spagnolo -. Inutile pensare a quello che è successo l'anno scorso, perché giochiamo contro il Real Madrid e sappiamo cosa vuole dire in questa competizione. Semmai dobbiamo imparare qualcosa da quelle sfide, ma in ogni caso tutto sarà deciso a Manchester al ritorno".

Guardiola ha ben chiaro quale sia l’obiettivo del club: “Come ogni stagione da quando siamo qui vogliamo vincere la Champions, ma non basta la volontà. Non voglio una squadra o un progetto per vincere questa coppa un anno e poi fare male per 10 anni di fila. Voglio stabilità ed essere competitivo tutti gli anni, questo è quello che conta per me. Poi vincere la Champions è un processo che può richiedere anche tantissimi anni, quindi l'importante è essere sempre lì tra quelle in lotta per vincere. So benissimo cosa mi chiede la società, l'ho sentito dal primo momento in cui sono arrivato qui. Il club vuole vincere questo trofeo, ma la pressione è positiva non è una ossessione”, ha concluso.