Julian Alvarez, attaccante del Manchester City, rivive la sfilza di trionfi personali vissuti dal 2018 ad oggi ai microfoni del quotidiano argentino Olé. Parentesi ovvia anche sul trionfo di Istanbul dello scorso 10 giugno contro l'Inter: "Vincere la Champions League quello che ogni giocatore sogna, come la Libertadores in Sud America. Averla giocata al primo anno, segnando gol nella fase a gironi e poi in semifinale contro in Real Madrid, aiuta molto a livello personale. Poi, vincere a Istanbul e alzare la Orejona è ciò che tutti sogniamo prima o poi".