Intervistato da News.Superscommesse.it, Roberto Maltagliati, ex giocatore, tra le tante, di Torino, Cagliari, Spezia, Piacenza, Parma, dice la sua sul percorso dell’Inter, a suo parere incontrastata nella corsa verso lo scudetto: “A mio avviso, l'Inter ha già vinto il campionato da quando è iniziato. I nerazzurri non hanno sbagliato una partita e non c'è mai stata una squadra che abbia realmente tenuto loro testa. L’Inter ha affrontato ogni match con il piglio giusto, quello degno di una grande squadra e con la fame di vittoria necessaria per vincere uno Scudetto”.