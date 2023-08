Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto ai microfoni di RadioTv Serie A: "Quest'anno ne vedremo delle belle in campionato. Vedo 3 o 4 squadre che sulla carta sono superiori alle altre, con un campionato più avvincente, divertente e con tante sorprese come queste prime due giornate".

"Gli stadi? Non sono un problema, ma il problema - le sue parole -. L'impiantistica è l'elemento che mette in condizione il sistema paese di andare incontro alle soluzioni che possono essere legate a temi quali la sicurezza, le famiglie negli stadi o tutto quello che concerne l'extra evento. Io sono il portabandiera del cambiamento infrastrutturale, lo faccio per tutte le discipline sportive. Ritengo che i grandi eventi per l'Italia sono indispensabili affinché questo possa avvenire".