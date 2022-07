Raggiunto dai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Francesco Maglia, ex osservatore per il settore giovanile del Bologna fino allo scorso 30 giugno, ha parlato anche dei due nerazzurri Cesare Casadei e Kristjan Asllani: "Sono due ragazzi che li vedevi due minuti in Primavera e ti bastavano per capire che erano di un'altra categoria. Ma non solo a livello tecnico. Anche dal punto di vista delle scelte e della struttura fisica. Il primo infatti l'ha comprato l’Inter, il secondo lo vuole il Chelsea di Tuchel. Mica male".