Intervistato dal Corriere di Bologna, Massimo Paganin è tornato sul pareggio strappato dalla squadra di Thiago Motta sabato a San Siro contro l'Inter: "Forse l’Inter ha pagato le energie spese in Europa ma il Bologna ha giocato una buona gara e sta trovando alternative nel suo percorso di crescita. Thiago Motta sta facendo da diverso tempo un ottimo lavoro e fa giocare la squadra con una identità precisa. Mi avevano già colpito con la Juventus e con il Milan era tutto un work in progress.

Il Bologna resta in partita sul piano mentale. C’erano dei giocatori da rimpiazzare dopo le cessioni e lui aveva bisogno di una rosa profonda, ormai requisito fondamentale per fare buone stagioni. Poi la squadra è stata aggiustata nel finale di mercato e ora emerge la qualità di Motta di esaltare il collettivo e valorizzare i giocatori. Il suo percorso è importante e ha scelto consapevolmente di restare a Bologna per crescere ancora. I segnali sono buone e a mio avviso è pronto per una big”.