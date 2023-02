Ai microfoni di TMW Radio , Massimo Orlando analizza le dichiarazioni di Beppe Marotta rilasciate a Sky Sport: "Marotta ha detto che sono giustamente dalla parte di Inzaghi, anche se la colpa a dire il vero è la sua. Ha perso sette partite quest'anno, ha una profondità di rosa importante, vuol dire che non riesce ad essere convincente in ambito motivazionale in tutte le partite. Non trovo altre spiegazioni. Penso che Marotta abbia voluto dare un segnale, ai giocatori ma soprattutto al tecnico. Non lo vedo troppo portato a tenere sempre tutti sul pezzo, a motivare i giocatori".

Lukaku per lei rimarrà?

"Se lo vuoi confermare devi riprendere uno come Antonio Conte che gli rompe le scatole 24H. Lukaku aveva sbagliato ad andarsene all'epoca, adesso ha perso la condizione fisica e non vedo alcun motivo che debba tenerlo l'Inter a quelle cifre".

Troppo esaltata la vittoria col Porto?

"Il Porto era duro da incontrare, hai tanto da perdere con loro. Non era una partita facile. Qualche volta si sono trovati in difficoltà, ma c'è da dire che l'Inter in Champions si è sempre comportata bene e bisogna riconoscerglielo".