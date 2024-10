Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha inquadrato il momento dei nerazzurri: "Al di là di un ambiente particolare, visto quello che è successo, credo che influisca poco. L'Inter non è quella dello scorso anno ma credo abbia lavorato bene sulla testa dei giocatori dopo il Milan. Non vedo come il Torino possa vincere. L'Inter ha ritrovato poi Lautaro...", ha concluso.