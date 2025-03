Massimo Orlando, interpellato dai colleghi di Tmw Radio, si è espresso così relativamente alla sfida Scudetto di domani sera: "L'Atalanta non vince in casa dal 22 dicembre, fatica di più in casa. In più Gasperini ha sempre sofferto l'Inter e in particolare Inzaghi. Io dico che sarà una partita impossibile da pronosticare. Sono entrambi forti gli attaccanti, l'Atalanta quando attacca poi difende uomo a uomo e non so chi può tenere ora Thuram. Spero non venga fuori un pareggio", ha concluso.