Nelle ultime settimane, Dan Ndoye ha mostrato il suo talento a una grande platea, quella di Euro 2024, dopo una stagione vissuta da protagonista nel Bologna dei miracoli che ha conquistato uno storico posto in Champions League. Qualità che Mauro Lustrinelli aveva notato a suo tempo quando lo ha allenato ai tempi della Svizzera Under 21: "Ha fatto una stagione spettacolare a Bologna, dalla Serie A ha portato grande entusiasmo - le sue parole alla RSI -. Lui è generoso, porta tanta intensità, corre tanto ed è veloce, fa tutte e due le fasi e nella Nazionale maggiore si è guadagnato la fiducia di Murat Yakin. È anche vero che nelle rifiniture può migliorare ancora un po’, sia sul piano tecnico che sulla freddezza davanti al portiere. Comunque - ha concluso Lustrinelli - è un giocatore che ti porta quello che normalmente trovi e chiedi in un calciatore moderno: può giocare in più ruoli, soprattutto mantenendo un’alta qualità di gioco e arrivando in area con facilità. Sono felicissimo e fiero che Dan sia riuscito a fare questo step".