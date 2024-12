Lungo applauso del Via del Mare di Lecce per Edoardo Bove poco prima del fischio d'avvio della sfida tra i salentini e la Juventus. Con una foto proiettata sul maxi schermo dello stadio, bellissimo omaggio del pubblico per il centrocampista della Fiorentina, che si trova all'ospedale di Careggi dopo che è stato colpito da un malore al 17' di Fiorentina-Inter.