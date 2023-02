Si svolgerà lunedì la 31/a edizione della Panchina d'oro, l'evento dove vengono premiati i migliori tecnici della passata stagione sportiva. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, la Panchina d'oro torna nella cornice originale, a Coverciano, nel cuore del Settore tecnico federale . L'evento sarà incornicato come di consueto all'interno di un corso di aggiornamento per allenatori, che avranno per l'occasione due relatori d'eccezione, come il ct della Nazionale argentina neocampione del mondo, Lionel Scaloni , e un altro ct salito sul tetto del mondo solo qualche mese fa, ovvero l'allenatore dell'Italvolley, Ferdinando De Giorgi.

Queste le parole del presidente del Settore tecnico FIGC, Demetrio Albertini: "Siamo onorati di ospitare due ct campioni del mondo. Con Scaloni siamo stati in contatto diretto in questi giorni per definire la sua presenza e il confronto che lui e De Giorgi avranno con i nostri allenatori non potraàfar altro che stimolare il dibattito e aumentare le conoscenze, in un rapporto di 'contaminazione' continuo che è il fulcro della nostra Scuola allenatori".