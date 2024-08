Convocata per lunedì 26 agosto 2024 esclusivamente in videoconferenza, alle ore 09.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.00 in seconda convocazione per l’esame, una nuova assemblea di Lega Serie A. Questi i temi all'ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. DIRITTI AV stagioni 2024/2025 e seguenti: Pacchetto non esclusivo Scouting Data Base territorio globale.

3. Linee Guida Virtual Advertising stagioni sportive 2024/2029.

4. DIRITTI AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

5. Varie ed eventuali.