Nuovo appuntamento per i club di Serie A fissato per lunedì 22 aprile, data della nuova assemblea di Lega che si terrà esclusivamente in videoconferenza alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.00 in seconda convocazione.

Questo l'ordine dl giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

5. Informativa: nuovi ricavi commerciali.

6. Informativa: aggiornamento progetto piattaforma Serie A+.

7. Varie ed eventuali.