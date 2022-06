Il nuovo inizio è lì, dietro l'angolo. Ancora qualche giorno d'attesa, poi Romelu Lukaku tornerà ad essere ufficialmente un giocatore dell'Inter, a quasi un anno di distanza dall'addio in direzione Chelsea. ll centravanti belga s'appresta a tornare a Milano. Nel frattempo, però, si gode gli ultimi giorni di vacanza a bordo di una barca in Costa Smeralda. Con l'auspicio di recuperare brillantemente le energie dopo una stagione deludente in terra londinese, per riprendere così al meglio la confidenza con il filo conduttore del gol al servizio della banda di Inzaghi.