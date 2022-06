Raggiunto da Sky Sport, Christian Panucci ha commentato il potenziale ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: "In Inghilterra ha trovato ossi più duri, bisogna vedere se arriverà e se col modo di giocare di Simone Inzaghi si troverà come con Antonio Conte. Ripetersi non è facile, ma credo possa migliorare l'Inter".