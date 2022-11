Nuova tappa per Romelu Lukaku da Lieven Maesschalck? Col ritorno in Belgio dell'attaccante dell'Inter, si è subito sparsa la voce di un nuovo consulto col fisioterapista che lo ha avuto in cura al momento del primo infortunio. Anche se questa volta, Maesschalck preferisce non sbilanciarsi nemmeno sulla natura del nuovo problema di Big Rom: "Oggi non rilascerò alcuna dichiarazione al riguardo", ha assicurato Maesschalck a Het Laatste Nieuws.