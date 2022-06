A piccoli passi, ma la questione legata al futuro di Romelu Lukaku sembra direzionarsi verso la Pinetina, lì dove Big Rom ha lasciato ricordi indelebili e, forse, anche il cuore. L’attaccante belga, tornato lo scorso anno al Chelsea per una cifra pari a 115 milioni, non ha mai legato con Tuchel e l’ambiente dei Blues e sta facendo di tutto per tornare all’Inter. Situazione non semplice ma, per la prima volta, i nerazzurri sembrano aver le carte in mano per realizzare il colpaccio.