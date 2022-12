Per il momento, non c'è il ruolo di allenatore nel futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter ha infatti abbandonato il corso lanciato dalla Federcalcio belga su iniziativa dell'ex ct Roberto Martinez, che coinvolgeva tutti gli elementi della sua Nazionale e che nel maggio 2022 ha permesso a 18 giocatori, tra i quali Kevin de Bruyne, Dries Mertens e Youri Tielemans, di conseguire il patentino UEFA A. Lukaku ha invece deciso di accantonare l'idea, così come Thomas Meunier, Nacer Chadli, Koen Casteels e Divock Origi: se ne può riparlare fra qualche anno, quando sarà avviato il nuovo ciclo di formazione.