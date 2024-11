Dopo un inizio stagione difficile, il Lucerna si è ripreso bene e il capitano Pius Dorn, intervistato da Sport.ch, mette in evidenza il ruolo dei nuovi arrivati in estate: "Le nuove aggiunte sono una parte fondamentale del motivo per cui le cose stanno andando bene per noi finora. Che si tratti di Stefan Knezevic, che ci è stato di grande aiuto con la sua mentalità e il suo stile, o di Andrejs Ciganiks, che è stato in grado di colmare la partenza di Martin Frydek, o Sinan Karweina, che ha fatto molto bene nelle prime partite. Infine c'è Aleksandar Stankovic, un grande talento di cui probabilmente nessuno sapeva quanto fosse bravo. Inoltre gioca un ruolo importante nella nostra crescita".