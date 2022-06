A Radio Marte, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente del Monterosi: “Per lo scudetto, conciliare tagli dei costi, ridimensionamento ed ascesa in classifica è difficile. Per vincere le partite e i campionati servono i giocatori costosi. In chiave Napoli l’espressione di Spalletti credo sia stata abbastanza emblematica. Al secondo anno Spalletti potrebbe dare qualcosa in termini di continuità perché c’è un lavoro che si porta dietro dall’anno prima".