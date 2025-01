Ospite a 'Calcio Time', in onda sui canali social di EuropaCalcio.it, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato relativamente al percorso di alcune di big di Serie A, tra cui l'Inter: "Parte da una solidità che c'è già da quattro-cinque anni, ancora prima dell'arrivo di Simone Inzaghi. Che aveva portato a Milano ciò che, molto a grandi linee, aveva fatto vedere alla Lazio".

Dall'allenatore ai piani più alti, Amoruso è prodigo di complimenti: "Inoltre grandissima la società con i tanti colpi a parametro zero che si sono rivelate tutte grandissime operazioni. Pensiamo solo a Calhanoglu e Thuram. Quando non puoi fare grandi investimenti per i debiti, non puoi permetterti di sbagliare un solo colpo. È stata fondamentale l'esperienza della dirigenza".