Raggiunto dal sito SampNews24.com, l'ex centrocampista di Sampdoria, Juventus e Lazio Attilio Lombardo ha detto la sua sulla nuova squadra blucerchiata, concentrandosi in particolare sul profilo di Ebenezer Akinsanmiro, giocatore che il Doria ha avuto in prestito dall'Inter: "Non conosco il giocatore seppur giovane sarà sicuramente un buon profilo di centrocampo, bisogna capire come e se verrà impiegato a 2 o a 3".

Lombardo parla anche del prossimo campionato di Serie A: "A mio parere l’Inter è ancora la favorita si è rafforzata in alcuni reparti con giocatori di livello e cambiando poco per Simone Inzaghi sarà più facile".