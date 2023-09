Lo Sporting Braga ha ufficializzato quest'oggi con una nota sul proprio sito ufficiale l'arrivo di un interessante prospetto italiano: si tratta di Emanuele Granziera, difensore centrale classe 2006 proveniente dall'Inter nelle cui giovanili ha giocato nelle ultime due stagioni. Granziera, che partirà dalla squadra Under 19, ha firmato il suo primo contratto da professionista della durata di tre anni. Il ragazzo si distingue per la notevole presenza fisica e la qualità nel gioco con la palla. Il giovane, riporta il sito degli Arsenalistas, si è detto molto entusiasta di questa opportunità e crede che il Braga sia il club ideale per continuare la sua evoluzione e affermarsi in futuro.

Queste le parole di Granziera: "Il club investe molto sui giovani e anche questo mi ha fatto venire voglia di venire qui. Le prime impressioni che ho avuto sono state molto buone e sono stato accolto bene da tutti. I miei obiettivi principali sono lavorare al massimo ogni giorno, imparare da tutti quelli che mi circondano e avere molto successo qui. Il mio più grande sogno calcistico è giocare e vincere la Champions League".