Dura solo un anno il passaggio all'inferno della Zweite Bundesliga per lo Schalke 04, che dopo la retrocessione della scorsa stagione si riprende il suo posto in Bundesliga. Festa per gli Knappeln ma anche per la famiglia di Hakan Calhanoglu: nella squadra di Gelsenkirchen milita infatti Kerim Calhanoglu, 20enne cugino del centrocampista dell'Inter. Kerim, che non ha seguito le orme tattiche del cugino giocando infatti come terzino sinistro, ha collezionato nel corso dell'annata dieci presenze, con un assist a referto.