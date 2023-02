A tantissimi anni di distanza da quella storica schermaglia, Pietro Lo Monaco torna a scagliarsi contro José Mourinho. Parlando ai microfoni di Radio Napoli Centrale, l'ex ad del Catania ha rivolto parole pesanti al tecnico portoghese: "Su di lui ho sempre avuto ragione, è un'azienda. Ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere il lavoro in campo, è un asino e l'ho sempre detto. Luciano Spalletti contro di lui vince 10-1. Lo scudetto? Certo che lo vincerà il Napoli, al di là dei 13 punti di vantaggio, sta mostrando uno strapotere ed una voglia di giocare che le altre non hanno.