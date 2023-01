Nuovo possibile episodio di razzismo nella Liga. Stavolta la denuncia arriva da parte dell'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior dopo il match contro il Valladolid: "I razzisti continuano ad andare negli stadi e la Liga non fa nulla... andrò avanti a testa alta, e festeggerò le prossime vittorie con il Real - le sue parole nelle storie di Instagram .. Alla fine è colpa mia". Interpellata da AS, la Liga ha assicurato di aver già avviato un'indagine su quanto accaduto allo stadio José Zorrilla: "Stiamo analizzando gli audio della partita: non verranno individuati, i responsabili saranno denunciati".