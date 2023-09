'Let There Be Magic', questo è il titolo dell'ultimo episodio di 'New Brothers', il format lanciato da Inter Media House in partnership con Paramount+ per celebrare i nuovi volti dell'Inter arrivati durante la campagna di mercato estiva. A chiudere la prima stagione è il video dedicato a Davy Klaassen, nelle vesti di un prestigiatore che riesce a creare atmosfere affascinanti e oniriche con il proprio talento. A seguire le immagini.

Trucco di magia 🪄

È apparso ora "Let There Be Magic", l'ultimo episodio di New Brothers #ForzaInter #WelcomeDavy pic.twitter.com/OMmMdffaUw — Inter (@Inter) September 7, 2023