La Lega Serie A è pronta a diventare una Spa (Società per azioni, ndr). Se non tutta, almeno la componente connessa alla media company. I piani di Via Rosellini sono spiegati da Il Fatto Quotidiano in edicola quest'oggi, secondo cui la società per azioni viene considerata inevitabile considerando la portata degli interessi in ballo. Come oggetto sociale avrà non solo la produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi (resta in tema la questione del canale di lega), ma anche di consulenza sui diritti tv, la vendita di immagini e spazi pubblicitari, di giochi e di scommesse, dei diritti d’archivio e della produzione e distribuzione diretta dei prodotti audiovisivi. Tutti i parametri economici nel nuovo oggetto sociale.