Lega Serie A vuole lanciarsi in una nuova avventura nell'etere: secondo MF-Milano Finanza, in via Rosellini è in valutazione il progetto della radio ufficiale del massimo campionato italiano. I programmi verrebbero trasmessi su frequenze DAB, ben più economiche rispetto alle tradizionali Fm. Per la produzione sarebbero già stati avviati i primi contatti con RTL e RDS, mentre il costo dell'iniziativa dovrebbe aggirarsi intorno ai 4-5 milioni. Il bacino di ascolto potenziale di Radio Serie A sarebbero gli oltre 20 milioni di tifosi di calcio in Italia; il nodo principale sono i contenuti, considerato anche il fatto che la RAI detiene i diritti del campionato fino al 2024.