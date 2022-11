Attraverso una nota ufficiale, la Lega di Serie A ha convocato un’assemblea per martedì 22 novembre. Alle ore 12.15 è prevista la prima convocazione, con la seconda in programma per le ore 14.15. Questi i punti all'ordine del giorno: "1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni del presidente. 3. Comunicazioni dell’ad. 4. Elezione di un consigliere di Lega non-indipendente (terza assemblea elettiva). 5. Adempimenti fiscali. 6. Riforme. 7. Varie ed eventuali".