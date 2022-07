Non è un mistero che il lavoro di Ledure sia quello di ottenere il massimo profitto possibile da un trasferimento, compreso quello di Romelu Lukaku: "Non fraintendetemi: non mi lamento. Siamo pagati come avvocati in diritto commerciale. Mi guadagno da vivere. Ma sono i giocatori che pagano noi, non i club. Quella è già una mini-rivoluzione di per sé. Quindi lavoro per giocatori che possono permettersi di pagarmi bene. Ma c'è una differenza tra questo e guadagnare decine di milioni di euro. Poi, non sono la tata dei giocatori. Io dico sempre loro: 'Non sono il tuo ragazzo, non vado in vacanza con te, non vedo se hai dormito bene o se la cioccolata che hai bevuto a colazione era calda. E non ho intenzione di sistemare le tue vacanze o gite'". Con Lukaku, però, il legame è un po' più familiare. "Dopo tutti questi anni c'è ovviamente un rapporto di fiducia tra di noi, ma non faccio l'amalgama tra i livelli umano e professionale. Ci apprezziamo, ma conosco i limiti".