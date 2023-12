Al termine del match di Marassi, il tecnico del Lecco Emiliano Bonazzoli ha reso giusto omaggio alle due perle di Sebastiano Esposito che hanno deciso il match contro la Sampdoria: "Esposito ha fatto due grandissimi gol, due prodezze. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine ma non siamo riusciti a mettere in campo quello che avevamo preparato in certi frangenti, complimenti alla Samp", le sue dichiarazioni a Sky Sport.