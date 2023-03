Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, intervistato dal Messaggero ha parlato anche della situazione relativa ai tanti stranieri in Serie A. "I più grandi Paesi cercano la qualità e se non la trovano in casa va cercata fuori per offrire uno spettacolo migliore. La Nazionale raccoglie il meglio che c'è. La colpa è della carenza di strutture. Le big vanno sul sicuro e chi ha meno risorse va su mercati alternativi, perché non può fare diversamente nel cercare talento e condizioni economiche".