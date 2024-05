Arrivato in postazione Sky Sport prima della partita contro l'Atalanta, Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha rivendicato i risultati ottenuti dalla squadra salentina nonostante la situazione economica sia nettamente diversa rispetto a quella di molte altre società: "Io vorrei metterci sempre qualcosa in più ogni anno per essere protagonisti, però devo tenere conto anche di quelle che sono le esigenze della società. Il Lecce rappresenta l'intero Salento, vogliamo far crescere la squadra ma anche il nostro territorio".

La forza del lavoro dell'area tecnica è vista da Corvino come leva fondamentale per la crescita economica: "Quest'anno abbiamo dovuto privarci di Morten Hjulmand, arrivato tra tanti dubbi ma che alla fine ci ha fruttato 21 milioni di euro. Con quei soldi sono arrivate altre risorse. Questa è la nostra storia, anche futura: non abbiamo fondi, sceicchi o magnati dietro, mettiamo risorse con quello che riusciamo a produrre come area tecnica. Lavoriamo in situazioni estreme rispetto a club che hanno proprietà che hanno risorse figlie di fondi o altre situazioni".