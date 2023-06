Nel corso della conferenza stampa della quale è stato protagonista dal ritiro della Nazionale portoghse, Rafael Leao ha detto la sua sulla finale di Champions League esprimendo la propria soddisfazione per i compagni Ruben Dias e Bernardo Silva, vincitori col Manchester City: "Sono molto felice per loro, ma mi dispiace non esserci stato io con la mia squadra a contendergli la finale. Conquistare la Champions è un sogno per ogni calciatore e io sono molto felice per i miei compagni di Nazionale".