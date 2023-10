Mancano ancora diversi giorni a Inter-Roma, ma le due tifoserie sono già in clima partita. Lo si è visto anche oggi al Tre Fontane dove la Roma Femminile ha battuto per 2-0 le nerazzurre. Come riportato da Vocegiallorossa.it, nel corso del match i supporter giallorossi hanno intonato diversi cori inneggianti Romelu Lukaku. Come noto, San Siro si sta preparando per 'accogliere' l'ormai ex attaccante dell'Inter con 50mila fischietti.