Rosario D’Onofrio, ex procuratore capo dell'AIA adesso agli arresti domiciliari, risponde alle domande del programma tv 'Le Iene' a proposito dei presunti rimborsi gonfiati da parte di alcuni arbitri e sull'indagine iniziata e poi non andata avanti. Lo fa con una lettera indirizzata all’autore della trasmissione Marco Occhipinti, firmata dall’avvocato Niccolò Vecchioni e datata 25 marzo 2024, dove denuncia una serie di irregolarità sulla questione rimborsi gonfiati e indagini ad essi relative:

Questo il testo integrale riportato da Sport Mediaset: “Formulo la presente su incarico del sig. D'Onofrio Rosario ii quale, per mio tramite, intende contestare le dichiarazioni insinuanti rese alla vostra trasmissione dall'ex arbitro Giampaolo Calvarese in merito alla falsificazione dei biglietti ferroviari oggetto delle richieste di rimborso avanzate all'AIA dallo stesso Calvarese. Il D'Onofrio precisa che la segnalazione relativa al Calvarese gli pervenne dalla segreteria dell'AIA a seguito di un audit interno e che alla suddetta segnalazione erano allegate le note spese, i titoli di viaggio ed i giustificativi prodotti dall'ex arbitro a sostegno delle richieste di rimborso. Nell'esercizio dei propri poteri istruttori, ii D'Onofrio, dopo aver riscontrato che tutti i titoli di viaggio in questione riportavano ii medesimo numero di biglietto, svolse degli accertamenti presso Trenitalia dai quali emerse l'inesistenza dei predetti codici identificativi. Il D'Onofrio ricorda che convoco telefonicamente ii Calvarese per concordare la data di una sua audizione e che poco dopo questa telefonata ebbe notizia della dimissione dello stesso dall'AIA. Nonostante le dimissioni, il D'Onofrio, come da regolamento, apra un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso Calvarese, che venne formalmente convocato per essere audito a mezzo raccomandata A/R. Tale raccomandata, tuttavia, venne restituita al mittente per compiuta giacenza. Il D'Onofrio, infine, riconosce nei biglietti mostrati nella vostra trasmissione gli stessi che ricevette dalla segreteria dell'AIA e sottolinea che tutti i documenti prodotti dall'ex arbitro Calvarese in allegato alle richieste di rimborso sono conservati nell'archivio cartaceo della segreteria dell'AIA e risultano agevolmente reperibili consultando ii sistema informatico GERICO. Precise, da ultimo, che il mio assistito si riserva ogni altra opportuna iniziativa a tutela delle proprie ragioni e della propria immagine”.