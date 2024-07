Tijjani Noslin, presentato quest'oggi dalla Lazio, nel corso della conferenza stampa ha speso bellissime parole nei confronti del difensore dell'Inter Stefan de Vrij: "Stefan de Vrij ha giocato qui e ha fatto grandi cose se vedi la sua carriera, credo che sia un grande giocatore e tutti a Roma lo conoscono. Spero di raggiungere gli stessi obiettivi che ha raggiunto lui e spero che possa diventare campione d'Europa con la nazionale. Non seguo giocatori in particolare, cerco di raggiungere il massimo possibile concentrandomi su me stesso", ha concluso.