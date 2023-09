Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha preso la parola prima dell'inizio del match di Champions League contro l'Atletico Madrid spiegando ai microfoni di Sky Sport qual è l'obiettivo dei biancocelesti: "L’obiettivo è quello di giocare partita dopo partita, sapendo che non siamo la prima squadra ma neanche l’ultima. L’Inter l’anno scorso è arrivato in finale e l’abbiamo battuta. Stessa cosa per il Milan in semifinale e l’abbiamo battuto.

Abbiamo battuto anche il Napoli in campionato che poi ha vinto lo Scudetto. Questo significa che dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, assumendo una posizione sul campo che rappresenti questi valori”.