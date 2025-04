"Il derby si può giocare anche dopo un'altra partita, è talmente straordinario che specialmente davanti ai nostri tifosi ci sarà tutta l'energia immaginabile e i tifosi ci aiuteranno". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della stracittadina contro la Roma, che arriva dopo il brutto scivolone in Europa League contro il Bodo/Glimt.

Al cospetto dei biancocelesti ci sarà la squadra di Claudio Ranieri, al momento la più in forma del campionato come sottolineato dallo stesso Baroni: "Se faccio un'analisi nelle ultime 15 partite la Roma ha sei punti in più dell'Inter e ha la miglior difesa e il miglior attacco. In questo momento sono i più bravi di tutti, ma noi saremo lì pronti con la determinazione per batterli".