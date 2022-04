Valentino Lazaro sta vivendo un periodo non particolarmente felice al Benfica. Il giocatore arrivato in prestito dall'Inter, nelle ultime partite, ha faticatoa trovare spazio, al punto da scendere in campo solo in uno degli ultimi cinque match. Parlando ai microfoni di Sky Sports Austria, Lazaro spiega il suo stato d'animo: "L'obiettivo di ogni calciatore è trovare un club in cui sai di avere il tuo posto, di essere apprezzato dove va tutto alla grande e non vedi alcun motivo per cambiare. Sullo sfondo per me c'è sempre il fatto che sono un giocatore in prestito e non è sempre facile negoziare l'intera faccenda. Ho pensato spesso di avere qualcosa a lungo termine e poi qualcosa cambia all'ultimo momento".