Hai fatto una grande stagione con l'Inter e ora stai continuando con l'Argentina in Copa America. Come stai vivendo questo momento? Viene incalzato così Lautaro Martinez al termine del match contro il Perù vinto dall'Albiceleste per 2-0 grazie alla rete del Toro dell'Inter che a Mola dice: "Lo vivo come sempre, come ogni volta che indosso questa maglia in ogni allenamento, ogni convocazione, ogni pranzo, ogni chiacchierata… perché vestire questa maglia significa molto. E come ho già detto prima e prima della scorsa partita, lavoro per dimostrare all’allenatore che sono pronto quando serve".

Come sta Messi?

"Leo sta bene. È stata una perdita importante in questa partita ovviamente, ma spero proprio che lo avremo a disposizione per la prossima gara".

Come l’ha vissuta Scaloni da fuori?

"Scaloni sicuramente avrà sofferto perché soffre in panchina, non immagino in tribuna. Però sarà contento perché abbiamo messo in pratica le idee studiate durante la settimana".