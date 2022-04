Match point che vale una finale e qualcosina in più, malgrado le parole di Simone Inzaghi che durante la conferenza della vigilia parla della necessità di scindere la Coppa Italia dal campionato. Il derby di domani però si carica di un'importanza che va oltre la semplice conquista della finale di Roma, motivo per il quale l'allenatore nerazzurro sembra indirizzato ad affidare le sue carte iniziali al duo d'attacco Lautaro-Dzeko. Un tandem che però fino a questo momento ha leggermente deluso le aspettative realizzative, "crede che siano poco adatti a giocare assieme?" è stato incalzato il piacentino in conferenza, domanda alla quale risponde così: "Penso che ho cinque attaccanti che in questo momento sono in buona condizione e meriterebbero di giocare. Bisogna fare delle scelte ma credo possano giocare tutti e bene tra di loro. Poi sta a me scegliere". È capitato più volte di vedere un cambio di entrambe le punte contemporaneamente. È qualcosa che vede come mossa una tantum per la partita in sé, come a La Spezia, o è un'idea generale che ha per il suo tipo di calcio?: "La scelta degli attaccanti dipende sempre dalle partite. Domenica Dzeko e Correa hanno fatto un ottimo lavoro, i due subentrati altrettanto, segnando entrambi. Poi ci sono determinate partite in cui si può scegliere diversamente, lì ho inserito Gosens e alzato Perisic. E' anche l'andamento delle partite che ti fa fare determinate scelte" conclude Inzaghi.