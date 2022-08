Lautaro Martínez quando vede lo Spezia si riscopre altruista. Dati alla mano, infatti, la squadra ligure è l'unica contro cui il Toro ha servito più di un assist in Serie A: tre, nello specifico. Più in generale, l'attaccante argentino ha preso parte a cinque gol in quattro gare contro i bianconeri: nella scorsa stagione ha sia segnato che fornito un passaggio vincente in entrambe le sfide stagionali.