Autore del gol del pareggio contro l’Empoli, Lautaro Martinez parla così ai microfoni di DAZN all’intervallo del match, al momento fermo sul punteggio di 2-2: “Adesso dobbiamo continuare come gli ultimi 15-20 minuti finali del primo tempo. Abbiamo preso due gol che in questo momento non ci possiamo permettere di prendere”, ha concluso.