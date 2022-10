Intercettato dai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Barcellona, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez presenta così la sfida: “L’ambiente sarà simile a quelli che ho vissuto io in Argentina. Sono partite belle da giocare, con lo stadio pieno mi piace ancora di più. Come abbiamo detto anche in conferenza l’arbitraggio non ci interessa, per noi è tutto a posto. Sicuramente domani conta vincere, servirà una gara di cuore, corsa e determinazione come all’andata”.

Sull’astinenza dal gol: “Io sono tranquillo, do sempre il 100% in campo, poi a volte segni e a volte no. Ci sono periodi in cui segno a occhi chiusi e altri in cui non arriva in nessun modo. Io cerco di mettere tutto sulla bilancia, se non posso fare gol sono contento di aiutare i miei compagni”.