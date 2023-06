"Sicuramente sto vivendo un periodo bellissimo e importante, per me e per la famiglia". Intervistato da Sky Sport, Lautaro Martinez si proietta con fiducia alla finalissima di Champions contro il City: "Io lotto ogni giorno, da quando sono arrivato all'Inter ho deciso di dare il massimo. Abbiamo vinto tanti trofei e ora affrontiamo un sogno che è realtà perché siamo lì a un passo. Serve un ultimo sforzo, manca niente e siamo pronti per preparare al meglio questa partita che è la più importante in carriera in un club".

Cosa può fare la differenza?

"Serve dare tutto per 120', dall'andata in pullman fino a quando l'arbitro fischia la fine. Conteranno i dettagli, fanno la differenza. Dobbiamo essere al 100% dentro la partita, lasciare anima e cuore ed esserci con la testa. Bisogna entrare in campo sapendo quello che si fa, sarà una partita importante per tutti noi. Dobbiamo godercela, non si gioca tutti i giorni. La stagione nostra è andata un po' così così in campionato, non siamo stati noi. In Champions abbiamo fatto un cammino di gruppo, di unione, di carattere e bel gioco. Dobbiamo essere quelli degli ultimi due mesi, affrontando le squadre nella giusta maniera. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa, ora dobbiamo turare fuori tutto in questa finale perché è l'ultima partita della stagione. Vogliamo portare il trofeo a Milano".

Nell'anno del Triplete Milito ha fatto 30 gol, se fai doppietta in finale puoi raggiungere lo stesso numero. Ogni tanto ci pensi a queste cose?

"Cercherò di farla almeno in allenamento così ci arrivo (ride, ndr). A volte ci credi a queste cose, altre no, anche in Nazionale è successo che si è parlato di cose così durante il Mondiale. Dobbiamo essere gli stesi degli ultimi due mesi e anche loro si devono preoccupare di noi. Cercheremo di lasciare l'Inter più in alto possibile".